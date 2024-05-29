القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 6 عمليات ضد سفن أميركية ومن جنسيات أخرى

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عصر اليوم، الأربعاء، أنها نفذت 6 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط ضد سفن أميركية وجنسيات أخرى "لانتهاكِها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وفقا للبيان.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ست عمليات عسكرية".

وذكر البيان أنه تنفيذ "ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة (LAAX) وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله، والعملية الثانية استهدفت سفينة (MOREA) والعملية الثالثة استهدفت سفينة (Sealady)".

وأوضح سريع أن القوات المسلحة "قد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وأدتْ إلى تحقيقِ إصاباتٍ مباشرةٍ بفضل الله".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينتي (ALBA) و(Maersk HARTFORD) الأميركيةِ في البحر العربي، وتمت عملية الاستهدافِ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرة".

وأشار البيان إلى أن "العملية العسكرية السادسة استهدفت سفينة (MINERVA ANTONIA) في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخِ المجنحة، وقد تم استهداف كافة السفن المذكورة لانتهاكها قرارَ حظرِ الوصولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وشدد سريع على أن "القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق إخواننا في قطاع غزة لن تتردد بعون الله تعالى في استهداف كافة السفن التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها وكما جاء في بياناتها السابقة".

وختمت القوات المسلحة اليمنية بيانها بالتحية "للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وكافة الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق وتؤكد استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطيني في قطاعِ غزة".