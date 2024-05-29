بالقراءة التمهيدية- الكنيست يصادق على مشروع قانون يعتبر الأونروا "منظمة إرهابية"

فلسطين اليوم

صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن تعلن "إسرائيل" عن وكالة الأونروا أنها "منظمة إرهابية".

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة الأونروا وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بينها وبين "اسرائيل"، وإغلاق مكاتبها فيها ، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

وأيد مشروع القانون 42 عضو كنيست وعارضه ستة. وزعمت إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى"، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية، ثم تراجعت وعادت إلى تمويلها.