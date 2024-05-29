البرلمان الفرنسي يعلّق عضوية نائب 15 يوماً

فلسطين اليوم

قرّرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، تعليق عضوية النائب سيباستيان ديلوغو لمدة 15 يوماً، على خلفية تلويحه بالعلم الفلسطيني في مقرّ الجمعية.

ولوّح ديلوغو بعلم فلسطين في البرلمان تنديداً بمواصلة فرنسا تزويد جيش الاحتلال بالإمدادت وبيعه الأسلحة التي يستخدمها في حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزة.

وشدّد النائب الفرنسي، الذي ينتمي إلى حزب "فرنسا الأبية" ("La France Insoumise "LFI)، على ارتكاب الاحتلال إبادةً جماعيةً في القطاع حيث فاق عدد الشهداء 36 ألفا.

ونشر ديلوغو، في حسابه في "إكس"، فيديو يظهر رفعه العلم الفلسطيني في البرلمان، مرفقاً الفيديو باقتباس للمفكر الفرنسي الماركسي فرانز فانون، جاء فيها: "نحن لا شيء على الأرض إذا لم نكن أولاً وقبل كل شيء جنوداً لقضية؛ قضية الناس، قضية العدالة والحرية".

وأظهر الفيديو توجّه شخصين إلى ديلوغو، ونزعهما العلم الفلسطيني منه.