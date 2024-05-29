"سي إن إن": ذخائر أمريكية استخدمت في مجزرة النازحين في رفح

فلسطين اليوم

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال استخدم ذخيرة أمريكية الصنع في المجزرة التي ارتكبتها الثلاثاء بحق النازحين الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن خبراء الأسلحة فحصوا اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم الإسرائيلي على خيام الفلسطينيين.

واستنادا إلى الصور، ذكر الخبراء أن "إسرائيل" استخدمت قنبلة صغيرة الحجم من طراز GBU-39 أمريكية الصنع في الهجوم، وأن الرقم التسلسلي للذخيرة في المنطقة يطابق القطع المنتجة في الولايات المتحدة.

وصرح خبير الأسلحة المتفجرة كريس كوب سميث أن الاحتلال استخدم قنابل من صنع شركة “بوينغ” ومقرها الولايات المتحدة.

وقال: “إن استخدام أي ذخيرة، حتى صغيرة الحجم، في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي دائما إلى مخاطر”.

من جانبه أوضح تريفور بول، وهو عسكري أمريكي سابق وعضو في فريق إبطال مفعول المتفجرات، أن القنبلة تتميز بمميزات مختلفة مقارنة بالذخائر الأخرى وأنه يستطيع اكتشافها بسهولة من ذيلها.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، ارتكب جيش الاحتلال مجازر بخيام النازحين في مدينة رفح، أسفرت عن استشهاد 72 فلسطينيا بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ونحو 200 بحسب مسؤولة أممية، وسط تباين في الحصيلة نظرا لوجود عدد كبير من الإصابات الحرجة باتت فرصها بالنجاة ضئيلة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة.

ووقعت المجازر الأخيرة في رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب الاحتلال بوقف الهجوم على رفح فورا، والمحافظة على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذها في هذا الصدد.