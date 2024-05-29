استقالة مسؤولة في الخارجية الأميركية بسبب الحرب في غزة

فلسطين اليوم

قدمت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية استقالتها بسبب معارضتها لتقرير أعدته الحكومة الأميركية، ادّعى أنّ الكيان الإسرائيلي لا يعرقل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن المسؤولة المستقيلة تدعى "ستايسي غيلبرت" وتعمل في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية.

وأمس الثلاثاء، أرسلت "غيلبرت" رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفين في وزارة الخارجية، شرحت فيها وجهة نظرها بأنّ وزارة الخارجية كانت مخطئة في الاستنتاج بأنّ الاحتلال لم يعرقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت الصحيفة إنّ سبب الاستقالة "غير عادي"، لأنه يشير إلى خلاف داخلي بشأن تقرير مثير للجدل اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير استمرار إرسال مليارات الدولارات من الأسلحة للاحتلال.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، استقالت المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأميركية، "ليلي غرينبيرغ كول"، بسبب الدعم الأميركي للاحتلال في حرب الإبادة التي يواصل شنّها على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أكد مسؤولون أميركيون استقالوا مؤخراً بسبب السياسة الأميركية الداعمة للإبادة الجماعية في غزة أنّ الفترة اللاحقة "قد تشهد مزيداً من الاستقالات"، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية سابقاً.