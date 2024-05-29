الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسيرة المصابة وفاء جرار

فلسطين اليوم

قررت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الأسيرة الجريحة وفاء جرار (49 عامًا)، بعد يومين من إصدار الحكم الإداري بحقها.

وقال حذيفة جرار، نجل الأسيرة، إن الاحتلال يحاول التنصل من مسئوليته عن إصابتها وعلاجها بنقلها لمستشفيات الضفة لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أنها خضعت الاثنين الماضي لعملية بتر لقدميها الاثنتين من تحت الركبة.

وأضاف جرار، أن والدته تعاني من إصابة في العمود الفقري لم يحدد حتى الآن نسبة الضرر الناتج عنها، وقال: "كنا بانتظار استفاقتها من البنج الذي تخضع له منذ إصابتها، لعمل صورة رنين مغناطيسي وتحديد مدى الضرر الناتج عن الإصابة في العمود الفقري".

والانين الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحق الأسيرة جرار لمدة 4 شهور، رغم خطورة وضعها الصحي وخضوعها لعملية بتر لقديمها.

واعتقلت جرار اعتقلت في 21 أيار/ مايو الجاري، خلال العملية العسكرية التي شنها الاحتلال مؤخرا على جنين ومخيمها، وأعلن الاحتلال لاحقًا عن إصابتها.