مقتل 3 من جنود الاحتلال وإصابة 7 في معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عدد من جنوده بجروح خطيرة إثر معارك في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، إن 3 جنود من الكتيبة 50 بلواء ناحال قتلوا جنوب قطاع غزة وأصيب ضابط وجنديين بجروح خطيرة في تفجير منزل مفخخ شرقي مدينة رفح.

وأضاف جيش الاحتلال، إنه أُصيب جندي من وحدة يهلوم بجروح خطيرة جنوب القطاع.

وتابع "أُصيب ضابط وجندي من الكتيبة 614 بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة، كما أُصيب جندي من الوحدة متعددة الأبعاد بجروح خطيرة شمال قطاع غزة".

وجاء بيان جيش الاحتلال بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، تفجير منزل مفخخ مسبقًا بقوة إسرائيلية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي سلسلة بيانات أخرى قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا أمس من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة إسرائيلية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح، وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.