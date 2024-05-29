الصحة: 75 شهيداً و284 إصابات خلال 24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و 284 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36171 شهيدًا و 81420 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.