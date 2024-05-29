في اليوم الـ236 للعدوان.. شهداء وإصابات في قصف جوي ومدفعي على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، فجر وصباح اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون في قصف مدفعي وجوي على الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة، وعلى مخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع.

وفي اليوم الـ236 للعدوان، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة شتات بالقرب من العيادة الحكومية وسط حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي استهداف مماثل لمنزل مملوك لعائلة حمدان بالمخيم الجديد في النصيرات، أصيب 3 مواطنين ونقلوا الى مستشفى العودة في المخيم وسط قطاع غزة.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال العسكرية، بينما أغارت طائرة حربية على المناطق الغربية لبلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على مناطق متفرقة وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واننشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف، الليلة، منزلاً لعائلة أبو جزر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.