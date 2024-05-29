الحكومة السلوفينية تدرس الخميس الاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين اليوم

تدرس الحكومة في سلوفينيا، غداً الخميس، اقتراحاً للاعتراف بدولة فلسطين، لتتم إحالته إلى المجلس التشريعي في البلاد، من أجل الموافقة عليه.

وبحسب ما أعلنه رئيس الحكومة السلوفيني، روبرت غولوب، فإنّ بلاده ستواصل في غضون ذلك التنسيق مع مجموعة من الدول ذات التفكير المماثل، من أجل ممارسة "أكبر ضغط من ممكن بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة الأسرى الإسرئيليين منه".

وأضاف غولوب، في بيان نُشر في موقع رئاسة الحكومة، الإثنين، أنّ على بلاده "التزام بذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، على اعتبارها عضواً مسؤولاً في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة".

يُذكر أنّ الحكومة السلوفينية أقرّت، في الـ9 من أيار/مايو الحالي، مرسوما يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على أن ترسله إلى البرلمان ليوافق عليه في حزيران/يونيو المقبل.

وحينها، أكد رئيس الحكومة أنّ المرسوم يمثّل "جزءاً من جهود سلوفينيا لإنهاء الفظائع في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى إمكان اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن في وقت أبكر من الموعد المقرر في 13 حزيران/يونيو.

وبهذا، تنضمّ سلوفينيا إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج، التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة أثارت امتعاضاً إسرائيلياً كبيراً.