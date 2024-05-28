الاحتلال يهدم مطبعة فلسطينية شمال القدس

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مطبعة فلسطينية في بلدة العيسوية شمال مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية نقلًا عن شهود عيان، إن جرافات الاحتلال، برفقة فرق حرس الحدود، اقتحمت القرية وبدأت في هدم المطبعة، التي بدأ صاحبها بهدمها لتجنب إجراءات الاحتلال.

وحصل المواطن محمد عليان على أمر بهدم مطبعته، وباشر بإخراج محتوياتها، إلا أن قوات الاحتلال لم تمنحه الوقت الكافي لهدمها بنفسه، فاقتحمت القرية وهدمت المطبعة التي تشكل مصدر رزقه ورزق أبنائه الأربعة، وفق المصدر ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن أمر الهدم الذي أُرسل من بلدية الاحتلال يتضمن فرض غرامة مالية تزيد عن 48 ألف شيقل.

وتُلاحق بلدية الاحتلال كل مقدسي يبني منزلًا أو مبنى أو محلًا أو عمل توسعة لمنشأته في مدينة القدس وضواحيها؛ بحجة عدم حصولهم على تراخيص لذلك.