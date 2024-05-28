الإيسيسكو: "إسرائيل" تقود العالم إلى فوضى لا مثيل لها

فلسطين اليوم

قالت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدفع العالم نحو فوضى لا مثيل لها من خلال حربها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص في قطاع غزة.

ودعت "الإيسيسكو" في بيانٍ لها، إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة بشكل فعّال السلوك العدائي الإسرائيلي، الذي من المتوقع أن يجلب الفوضى التي لا مفر منها إلى كل ركن من أركان العالم.

وأكدت أن جرائم "إسرائيل" المروعة تعد استفحالًا لآلة القتل والدمار، وتتجاوز في وحشيتها كل ما شهدته البشرية من عنف وعداوة.

وشددت "إيسيسكو" على دعمها وتضامنها مع الفلسطينيين في غزة ورفح وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، مستنكرة سياسة حرق مخيمات اللاجئين المهجرين بلا مأوى.