غزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 36.096 شهيداً

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 36.096 شهيداً، منذ اندلاع "طوفان الأقصى".

وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 46 شهيداً و110 مصابين خلال 24 ساعة.

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يواصل الاحتلال مجازره بحق المدنيين في القطاع.

وأكد مراسل صحافي مواصلة القصف الإسرائيلي بصورة عنيفة، ولا سيما في مدينة رفح، جنوبي القطاع، بالتزامن مع توغل إسرائيلي نحو بوابة صلاح الدين في اتجاه المنطقة الغربية على طول الحدود مع مصر.

في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على مدينة رفح، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى 16 شهيداً. وأكّد مراسل صحافي أنّ "جيش" الاحتلال لم يكتفِ بقصفه العشوائي، مدفعياً وجوياً، بل شنّ سلسلة واسعة من الغارات على خيام النازحين شمالي غربي المدينة، ارتكب فيها مجزرة راح ضحيتها 50 فلسطينياً بين شهيد وجريح، معظهم من النساء والأطفال.