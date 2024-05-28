سرايا القدس توزع فيديو لأسير إسرائيلي لديها تحت عنوان:"إلكسندر يتحدث قريبا"

فلسطين اليوم

وزعت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تسجيلا مصورا للأسير الصهيوني لديها الكسندر توربانوف تحت عنوان "الكسندر يتحدث قريباً....

وجاء بالمقتطف المصور الذي عرضته سرايا القدس للأسير الكسندر وهو يتوجه بكلامه للمتظاهرين الاسرائيليين..."في الأيام القريبة ستسمعون الحقيقة مني بخصوص ما حدث لي ولعشرات الأسرى في قطاع غزة ".