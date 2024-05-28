وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في جنين

فلسطين اليوم

شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية.

ونُظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام دوار سينما جنين، بمشاركة نادي الأسير، وممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي، والأطر النسوية وأسرى محررين وأهالي الشهداء.

وحمّل المشاركون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وطالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بزيارتهم، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام.

وأكدوا أن أبناءهم المعتقلين يخوضون معركة العزة والكرامة، وقالوا: لن نتركهم وحدهم.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل ووقف صمته والضغط على الاحتلال حتى يوقف المجازر التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا في القطاع ووقف العدوان على الضفة.

ورفع المشاركون صور المعتقلين، وأعلام فلسطين، ويافطات تدعو إلى الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة وأبناء شعبنا في غزة.