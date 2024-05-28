وزيرة الخارجية البوليفية تعرب عن سخطها على مجزرة الاحتلال في رفح

فلسطين اليوم

أعربت وزيرة الخارجية البوليفية ثيليندا صوصا لوندا، عن "سخطها" على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

وقالت: "أعرب عن عميق سخطي على الهجوم الإسرائيلي على مخيم للمدنيين في رفح، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وأضافت: "أن هذا الحدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان. بوليفيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

كما طالبت وزيرة الخارجية البوليفية، "بتأمين حل عادل ودائم لهذا الصراع يسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره" وأكدت "دعم بوليفيا وتضامنها الذي لا يتزعزع مع قضيته العادلة".