محامي هيئة الأسرى يتمكن من زيارة الأسيرة المصابة وفاء جرار

فلسطين اليوم

تمكّن محامي هيئة الأسرى من زيارة المعتقلة وفاء جرار مساء الاثنين، في مستشفى العفولة حيث تمكث في غرفة العناية المكثفة، وذلك بعد أن خضعت لعملية جراحية جرى خلالها بتر أجزاء من ساقيها.

وقالت هيئة الأسرى نقلًا عن المحامي، إنه تم إجراء عملية بتر لأقدام الأسيرة من أسفل الركبة، مشيرًا إلى أنها لا تزال منوّمة تحت تأثير التخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه لم يتم تزويد المحامي والأهل بتقرير طبي عن نتيجة العملية والوضع الصحي حتى الآن.

وكانت سلطات الاحتلال في وقت سابق قد أصدرت أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 4 شهور، رغم خطورة وضعها الصحي وخضوعها لعملية بتر لقديمها.

واعتقلت جرار اعتقلت في 21 أيار/ مايو الجاري، خلال العملية العسكرية التي شنها الاحتلال مؤخرا على جنين ومخيمها، وأعلن الاحتلال لاحقًا عن إصابتها.