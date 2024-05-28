تشييع جثمان الجندي المصري الذي استشهد في إطلاق نار على حدود رفح

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة من الشعب المصري في محافظة الفيوم صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الجندي الذي استشهد أمس الاثنين، في حادث إطلاق نار على حدود رفح.

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن أمس، «استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين في حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح»، مشيراً في بيان رسمي إلى أن «الجيش المصري يجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال الحادث».

ونشرت وكالات أنباء صوراً من جنازة الجندي المصري عبد الله رمضان حجي، حيث أظهرت الصور جانب من صلاة الجنازة على الجندي، وقد عم الحزن والبكاء عدداً من أقارب الجندي، وقد شهدت الجنازة حضوراً من أهالي محافظة الفيوم التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة المصرية القاهرة.

وقد تفاعل، النشاء عيؤ مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ومشاركين عبارات النعي مرفقاً بصورته، ووصفوه بـ«شهيد الواجب».

يذكر أن مصدراً أمنياً قال لوسائل إعلام مصرية، إن "التحقيقات الأولية لحادث رفح تشير إلى إطلاق نار بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين"، مضيفاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى إطلاق النار في عدة اتجاهات «وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران».

في حين نشرت صباح اليوم وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة حول الحادث الذي وقع قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.