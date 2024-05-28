شركة أمبري: تضرر سفينة جراء استهدافها بثلاثة صواريخ قبالة سواحل الحديدة في اليمن

فلسطين اليوم

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، عن تضرر سفينة تجارية من جراء استهدافها بثلاثة صواريخ قبالة سواحل الحُديدة غربي اليمن، مشيرةً إلى أن المياه بدأت تتسرب إلى هيكلها.

وبحسب التقرير، فإن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرّضها لاستهداف بثلاثة صواريخ على مسافة نحو 54 ميلًا بحريًا إلى جنوب غرب الحُديدة".

وأضافت أن السفينة أصدرت نداء استغاثة جاء فيه أنها "تعرضت لأضرار في عنبر الشحن وكانت تتسرب إليها المياه"، وأكدت الشركة أن "بحسب نداء الاستغاثة، فإن السفينة تجنح".