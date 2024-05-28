"الأونروا": نحو مليون مواطن نزحوا قسرا من رفح خلال 3 أسابيع

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مليون مواطن اضطروا إلى النزوح من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الـ3 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي والقصف العنيف على المدينة.

وأضافت الوكالة عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن نحو مليون شخص نزحوا من رفح خلال الأسابيع الـ3 الماضية رغم عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، وسط القصف الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن نقص الغذاء والماء، وتكدس أكوام النفايات، والظروف المعيشية غير المناسبة، يجعل تقديم المساعدة شبه مستحيل يوما بعد يوم.