الاحتلال يهدم 4 منازل قرب مدينة أريحا

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، 4 منازل في محافظة أريحا شرقي الضفة الغربية، بذريعة عدم الترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال، رفقة جرافات وآليات عسكرية، منطقة "المرشحات" المجاورة لمخيم عقبة جبر للاجئين، جنوب غربي مدينة أريحا، وهدمت منزلًا يعود للمواطن طارق جميل نجوم، بحجة عدم الترخيص.

وذكر شهود عيون أن قوات الاحتلال دهمت قرية الديوك التحتا، غربي أريحا، وهدمت منزلين لمواطنين من مدينة القدس المحتلة، وأساسات منزل ثالث قيد الإنشاء، للمواطن محمد أحمد سمارات من القرية.