مدير مستشفى الكويت برفح يعلن خروجه عن الخدمة

فلسطين اليوم

أعلن مدير مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح الدكتور صهيب الهمص، توقف العمل في المستشفى الواقع وسط المحافظة، جراء استهدافه والمناطق المحيطة به من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد الهمص في تصريح صحفي، أن خروج المستشفى عن الخدمة، ونقل الطواقم الطبية العاملة إلى المستشفى الميداني، الذي يجري تجهيزه في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.



وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إقدام الاحتلال على توسيع العملية العسكرية في محافظة رفح، والاستهدافات المتكررة والمتعمدة لمحيط المستشفى.



وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت اليوم بوابة المستشفى، ما أدى إلى ارتقاء اثنين من الطواقم العاملة، لافتًا إلى أن 5 آخرين من الطواقم الطبية أصيبوا في استهداف سابق.