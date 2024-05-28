الجزائر تدعو لجلسة في مجلس الأمن لبحث مجزرة رفح

فلسطين اليوم

دعت الجزائر إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة وطارئة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء بشأن مجزرة رفح.

يأتي ذلك فيما توالت التنديدات الدولية بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء الأحد، باستهداف خيام نازحين في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، يوم الاثنين، إن كندا تشعر "بالفزع" إزاء الغارة الإسرائيلية على مخيم في مدينة رفح، وتدعو إلى وقف إطلاق النار على الفور".