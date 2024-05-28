تظاهرات حاشدة في المغرب تنديداً بمجزرة الاحتلال في رفح ورفضاً للتطبيع

فلسطين اليوم

شارك الآلاف في المغرب، مساء الاثنين، في تظاهراتٍ حاشدة ندّدت باستشهاد عشرات الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيماً للنازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستمرار العدوان على القطاع.

وخرجت إلى شوارع طنجة تظاهرة ليلية حاشدة للتنديد بالإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفضاً للتطبيع.

وفي شمالي المغرب، خرجت تظاهرة ضخمة جابت شوارع مدينة تطوان، رفع خلالها المشاركون أعلام فلسطين وشعارات تنادي بإيقاف التطبيع مع كيان الاحتلال، وتطالب بنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال.

ودعت إلى التظاهرات هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين، ومجموعة العمل من أجل فلسطين، طالبوا الدول العربية والإسلامية، بالتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على رفح.

ومن المدن التي شهدت مظاهرات أيضاً هي الدار البيضاء والمحمدية، وفاس ومكناس وسيدي بنور، ووجدة وتطوان.

ورفع المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، ونددوا بـالمجزرة المروعة التي ارتكبها "الجيش" الإسرائيلي في رفح.

وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.