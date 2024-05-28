قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة لأنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات عنيفة وإطلاق نار، إلى جانب اعتقال 19 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم طفل وسيدة

وتوزعت الاعتقالات على النحو التالي، 11 فلسطينيًا من محافظة بيت لحم، 2 من قلقيلية، و 5 من رام الله والبيرة، وطفلًا من القدس.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرقي المدينة المحتلة، واعتقلت الطفل ريان عبيد من منزل عائلته، ونقلته لمكان غير معلوم.

واحتجزت قوات الاحتلال السيدة علا إبراهيم دلايشة ونجلها وليد ماهر دلايشة لعدة ساعات قبل أن تُطلق سراحهما، عقب اقتحام منزل زوجها في مخيم الجلزون، شمالي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إياد صافي، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته في مخيم الجلزون، شمالي رام الله، فجر اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم محتويات منازلهم، في قرية برقا شرقي رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة كرمل محمد مناصرة، عقب اقتحام منزل عائلتها في مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب شرقي مدينة لحم

وطالت اعتقالات الاحتلال، كلًا من: محمد الجعفري، علاء الصرفندي، جبر الحسنات، مجد الجعفري، علاء محمد الجعفري، إياد عبد القادر رقبان، ونجله الطفل أيهم، وحسام أنور أبو جودة، وقصي غالب المالحي.

ونبهت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة جنوبي مدينة بيت لحم، واعتقلت الشاب كفاح محمد السقا، بعد دهم وتفتيش منزل عائلته.

وذكر سكان محليون، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عبد الكريم أبو حامد، وحمزة مسكاوي، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في مدينة قلقيلية..