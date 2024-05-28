غوتيريش يدين مجزرة رفح: لا مكان آمناً في غزة.. يجب أن يتوقف هذا الرعب

فلسطين اليوم

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قتل الاحتلال الإسرائيلي عشرات المدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكداً أنّ هؤلاء المدنيين كانوا يبحثون فقط عن مأوى في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

وفي منشور في "إكس"، أكد غوتيريش أن "لا مكان آمناً في قطاع غزة"، مشدداً على ضرورة "أن يتوقّف هذا الرعب".

يأتي ذلك بعدما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مجزرة مروعة في رفح أسفرت عن ارتقاء العشرات عبر قصفه خيام النازحين المنصوبة في مستودعات وكالة "الأونروا"، ما أدى إلى احتراقها بمن فيها.