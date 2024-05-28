بالطيران المسيّر.. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهدافها هدفاً حيوياً في "إيلات"، المقامة على مدينة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضحت المقاومة في بيان أنّ العملية تمت بواسطة الطيران المسيّر صباح أمس الاثنين، مؤكدةً أنّها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ومتوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

إلى جانب ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق مشاهد عن إطلاق 3 طائرات مسيّرة في اتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في "إيلات" في عملية أخرى نفّذتها الاثنين أيضاً.