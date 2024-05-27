حزب الله يدكّ "كريات شمونة" بالصواريخ.. واندلاع حرائق في المنطقة الصناعية الشمالية

فلسطين اليوم

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، سلسلة عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وفي أحدث عملياتها، أعلنت المقاومة قصفها مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات ‏صواريخ "الكاتيوشا" وراجمة "فلق".‏

وفي بيان، أكّدت المقاومة أنّ هذا الاستهداف يأتي رداً على ‏اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل وأصاب مدنيين.

وفي السياق، نقل الإعلام الإسرائيلي، أنّ رشقةً صاروخيةً كثيفة أُطلقت على الشمال، وأنّ صفارات الإنذار "تدوّي من دون توقّف".

وأشار إلى "أضرارٍ لحقت مبنى في كريات شمونة، حيث اندلعت حرائق قرب المنازل"، فيما صدرت تعليمات للمستوطنين بالبقاء في المناطق المحصّنة حتى إشعار آخر.

وأورد الإعلام الإسرائيلي أنّ 15 من طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق في "كريات شمونة" وفي المنطقة الصناعية الشمالية، في "كفار يوفال" و"بيت هليل" و"المالكية" و"ديشون تسفعون" و"ميرون".

وقبل قصفها "كريات شمونة"، ردّت المقاومة على استهداف مستشفى الشهيد صلاح غندور أيضاً، بقصف مستعمرات "ميرون" و"سفسوفة" ‏و"تسفعون" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ الرشقة الصاروخية "الجنونية" التي أُطلقت من لبنان، في اتجاه ميرون "تضمّنت أكثر من 50 صاروخاً"، مشيراً إلى الطلب من المستوطنين "البقاء في الأماكن المحصّنة حتى إشعار آخر"، فيما أكّد "انقطاع التيار الكهربائي" في المنطقة.