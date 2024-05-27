حمدان يحمّل واشنطن مسؤولية مجزرة رفح: نسفتم روايتكم بشأن وجود مناطق آمنة

فلسطين اليوم

أكّد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، الاثنين، أنّ المجزرة في رفح هي "محاولة انتقامية" من الاحتلال الإسرائيلي بعد عجزه عن مجابهة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحافي، حمّل حمدان الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما جرى في رفح ويجري في قطاع غزة، مؤكّداً أنّ مجزرة رفح والمجازر الأخرى "تنسف الروايات الإسرائيلية والأميركية بشأن وجود مناطق آمنة في القطاع".

وأشار إلى أنّ توقيت تنفيذ المجازر في اليومين الماضيين، هو بمثابة "إعلان تحدٍّ من حكومة نتنياهو لقرار محكمة العدل الدولية".

ووصف ادعاء الاحتلال وجود مسلحين في مكان ارتكاب مجزرة رفح بأنّه "وقح"، وتدحضه صور الشهداء المدنيين والموقع البعيد عن العمليات.

وبشأن أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية، أكّد حمدان أنّه لن تتمّ استعادتهم إلا بشروط المقاومة، وفق الورقة التي قُدّمت للوسطاء.

ولفت القيادي في حركة حماس إلى أنّ بطولات القسّام وسرايا القدس وفصائل المقاومة، تُكذّب مزاعم الاحتلال بضرب المقاومة أو ردعها، كما حيّا الملحمة البطولية التي يخوضها المقاومون في جبهات الإسناد.