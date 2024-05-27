لابيد لنتنياهو: أنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا

فلسطين اليوم

شنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوماً عنيفاً على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالفشل في "أداء مهمته"، كما أكد أن "هذه الحكومة غير شرعية".

وتوجّه لابيد، في خطاب ألقاه داخل "الكنيست"، إلى نتنياهو بالقول: "لماذا ما زلت رئيساً للحكومة، وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا؟"، مضيفاً: "أنت غير مؤهّل لتبقى رئيساً للحكومة، ووزراء حكومتك يسرقون المال العام، ويسبّبون المشاكل، ويدمّرون مستقبل أبنائنا".

وأشار لابيد إلى أن عدد الأسرى "انخفض في أسبوع من 133 إلى 125"، بعد مقتلهم في إثر غارات شنها الاحتلال. وختم قائلاً لنتنياهو: "لا يمكنك البقاء رئيساً للحكومة".