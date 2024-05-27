القائد النخالة يعزي السيد نصر الله بوفاة والدته

فلسطين اليوم

أبرق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، برسالة تعزية ومواساة إلى الأمين العام لحزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله، بوفاة والدته.

وجاء في برقية القائد النخالة: "باسمي وباسم قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومجاهديها، ومن رحاب أرض الجهاد والمقاومة، أتقدم من سماحتكم بعظيم المواساة والعزاء برحيل والدتكم الفاضلة إلى رحاب الله ورحمته. وإني لأدعو الله أن يفرغ على قلبكم والعائلة جميعها الصبر الجميل، وأن يتقبلها القبول الحسن".

وأضاف: "بهذه المناسبة، نؤكد لكم أن مجاهدي فلسطين وشعبها المجاهد والصابر يشاطرونكم مشاعر الفقدان. وسنبقى معاً، إن شاء الله، في السراء والضراء والجهاد على طريق القدس، حتى النصر بإذن الله".