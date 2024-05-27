القوات المسلحة اليمنية تستهدف ثلاث سفن ومدمرتين أميركيتين

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت ثلاثَ عملياتٍ مشتركةٍ وجاءت على النحوِ التالي:

الأولى استهدفتْ سفينةَ ( LAREGO DESERT ) الأمريكيةَ في المحيطِ الهندي.

والثانيةُ استهدفتْ سفينةَ ( MSC MECHELA ) الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي.

والثالثةُ استهدفتْ سفينةَ ( MINERVA LISA ) في البحرِ الأحمرِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأضافت القوات أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ استهدف بعمليتينِ نوعيتينِ مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ وقد حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح بفضل الله.

وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها مستمرةٌ في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.