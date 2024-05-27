سرايا القدس تزف الشهيد محمد سليمان الذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد

الإسلامي في فلسطين الشهيد المجاهد محمد محمود سليمان (30 عام) ، من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري إن الشهيد محمد سليمان ارتقى في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة اثناء أداء واجبه القتالي ضمن معركة طوفان الأقصى.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

" فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ " صدق الله العظيم

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية

الشهيد المجاهد محمد محمود سليمان (30 عام) .

من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.

والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

" وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد "