"جيش" الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 23 عسكرياً في الساعات الـ24 الماضية داخل غزة

فلسطين اليوم

أعلن "الجيش" الإسرائيلي إن 23 عسكرياً أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أقرّت بأنّ "الجيش" الإسرائيلي قلّص قواته في العملية شرقي رفح، مشيرةً إلى أنّ لواء "غفعاتي" خرج من المدينة، صباح اليوم الأحد.

وجاء تقليص الاحتلال لقواته شرقي رفح، على وقع عمليات المقاومة في الشمال والجنوب، ضد جنود الاحتلال.

وقبل أيام، أكد اللواء في احتياط "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، أنّ ما يحدث في غزة في الوقت الحالي هو "حرب استنزاف"، محذراً من أنّ إطالتها "ستؤدي إلى انهيار الجيش والاقتصاد في إسرائيل".

وأقرّ بريك بعجز "الجيش" الإسرائيلي، عن هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ القطاع "يمثّل ساحةً واحدةً من أصل ست ساحات".

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد الشكوك بشأن أهداف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، مع عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ساحات القتال القديمة في القطاع.

وفي الشهر الثامن من الحرب، عاد "الجيش" الإسرائيلي إلى القتال في مناطق في شمالي قطاع غزة، حيث يقع الجنود الإسرائيليون بين قتلى وجرحى، بعد أن زعم الاحتلال أنّه "تم تطهيرها".