مستوطنون يُضرمون النيران في أراضي المواطنين بنابلس وبيت لحم

فلسطين اليوم

أضرم مستوطنون اليوم الاثنين، النيران في أراضٍ بقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس القروي في حوسان جمال سباتين، بأن مستوطني "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، أضرموا النيران في أراضٍ بمنطقة "واد قديس" مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون تعود لمواطنين من عائلتي حمامرة وشوشة، ما أدى إلى إتلاف عدد منها.

وفي بلدة دوما، أضرم مستوطنون النار في أراضي البلدة من الجهة الغربية قرب المدخل الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران بين حقول الزيتون والمزروعات، فيما يحاول المواطنون السيطرة عليها.