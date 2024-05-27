الاحتلال يخطر بهدم 60 منشأة في القدس

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال أكثر من 60 منشأة تجارية وسكنية، في بلدة الرام شمال شرقي مدينة القدس بالهدم، وأمهلت أصحابها 14 يومًا لإخلائها وتنفيذ قرار الهدم.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن سلطات الاحتلال أخطرت عشرات المباني بالهدم لتوسعة شارع يربط بين مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضي القدس ورام الله حتى حاجز "جبع" العسكري شمال شرق القدس.

ووصفت المصادر ما حدث بأنه "مجزرة هدم كبيرة تنتظر عشرات المحال التجارية والمنشآت في منطقة الرام، خاصة المحال الموازية للشارع الرئيسي المؤدي إلى حاجز جبع".

ويستهدف الاحتلال، من تلك الإخطارات، توسيع الشارع الواصل بين دوار أبو الشهيد قرب حاجز قلنديا العسكري الذي يربط القدس بمدينة رام الله، حتى حاجز جبع شمال شرق القدس.