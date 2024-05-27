لازاريني: نكافح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، إن الوكالة تكافح من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد لازاريني في تصريحات صحفية، أنه تم إضعاف الوكالة ماليًا خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن الأمر تفاقم مع اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأشار إلى استئناف 14 جهة مانحة مساهماتها للوكالة، مستدركاً "والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأمريكي".

وأفاد المفوض العام باستشهاد 192 من موظفي "أونروا" في قطاع غزة، وهو أمر غير مسبوق.

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق أمس الأحد، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن تحرك الكنيست جاء بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الأونروا بعد فشل "إسرائيل" في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.