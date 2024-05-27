أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 58 مستوطنًا و43 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

في مقابل ذلك، شددت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، اجراءاتها ومنعت عددًا من المواطنين من الدخول.