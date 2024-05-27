الصحة: 66 شهيدًا و383 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن إحصائية مجزرة رفح أمس وصلت إلى 45 شهيدًا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحًا.

ولفتت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36050 شهيدًا و81026 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.