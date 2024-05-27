القوى الوطنية والإسلامية: الاحتلال يعوض فشله بالإبادة الجماعية ضد خيام النازحين

فلسطين اليوم

قالت القوى الوطنية والإسلامية إن جريمة قصف خيام النازحين شمال غرب رفح، هي دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها النازي بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يزعم فيه بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين.

ودعت القوى قي بيان اليوم الاثنين، كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري لسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح فهي من تصر على منع وقف الحرب وتستمر في تزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا الذي يقتل الأطفال ويدمر المباني فوق رؤوس الآمني، موضحة أن هذه الجريمة تؤكد فاشية الاحتلال الذي يعوض فشله عبر ممارسة الإرهاب بالقتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل.