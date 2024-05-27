شهيدان وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي جنوب لبنان.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال دراجة نارية قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بالمستشفى.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد مواطن آخر في غارة لطيران الاحتلال على بلدة عيترون جنوب البلاد، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الجنوب.