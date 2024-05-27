المقررة الأممية ألبانيز تطالب بتعليق الاستثمارات والاتفاقيات مع الاحتلال

فلسطين اليوم

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أن الإبادة الجماعية في قطاع غزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية، مشددة على فرض عقوبات على سلطات الاحتلال.

وقالت "ألبانيز" في منشور على منصة "أكس"، إن قصف "إسرائيل" لمخيم نازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غرة الليلة الماضية، تحدٍ صارخللقانون والنظام الدوليين.

ونادت بضرورة تعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة مع "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها.