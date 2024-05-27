تنديداً بمجزرة رفح واستمرار عدوان الاحتلال على غزة.. تظاهرات حاشدة حول العالم

فلسطين اليوم

تتواصل التظاهرات حول العالم نصرةً لغزة، ومطالبةً بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وشهدت المدينة التركية إسطنبول تظاهرة أمام قنصلية كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها في رفح، بقصفه خيام النازحين المأهولة والمكتظة بالأطفال والنساء بعددٍ من الصواريخ.

وفي كندا، يواصل المناصرون لغزة في وجه الاحتلال، فعالياتهم للمطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها "جيش" الاحتلال في القطاع.

وفي كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا انطلقت تظاهرة ضخمة نصرةً لغزة، طالب فيها المتظاهرون بوقف العدوان، وارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

أما في الأردن، فقد شهد مخيم البقعة تظاهرة حاشدة تنديداً بمجزرة الاحتلال في رفح، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.