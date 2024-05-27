الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم طفل من الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 6 مواطنين فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال المواطن رشاد محمود أبو الهيجا بعد مداهمة منزله، وتحطيم محتوياته، في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين، شمال الضفة المحتلة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، 5 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم طفل، من محافظة الخليل، جنوب الضفة، بعد دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن المعتقلين هم: الطفل فراس شعيب جابر من حارة جابر بالبلدة القديمة، محمد عماد الدين أبو سنينة، أمين جواد أبو شخيدم، وقصي أنور حسن التميمي، من جبل الرحمة، وحسن عبد الحميد حلايقة من بلدة الشيوخ، شمالي المدينة.