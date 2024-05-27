مسيرات في الضفة تنديدا بمجزرة الاحتلال في رفح

فلسطين اليوم

شهدت عدة مدة في الضفة -فجر الاثنين- مسيرات حاشدة نصرة لغزة وتنديدا بمجزرة الاحتلال في رفح.

وانطلقت فجر اليوم الاثنين، مسيرات حاشدة في مدينة طولكرم ومخيميها، وجاب المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط ميدان جمال عبد الناصر شوارع المدينة، ورددوا التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة.

كما شاركت جموع غفيرة من أبناء مخيمي طولكرم ونور شمس وبلدة عنبتا شرق المحافظة، بمسيرات مماثلة جابت الشوارع والأحياء، وسط تكبيرات وهتافات المشاركين نصرة لغزة، في الوقت الذي صدحت مكبرات المساجد في قرى وبلدات المحافظة بالتكبيرات.

وفي السياق نظمت فعاليات جنين ومخيمها، الليلة، مسيرة ووقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح.