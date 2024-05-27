الاحتلال يهدم محال تجارية في حزما شمال القدس

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، محلين تجاريين في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم محلين تجاريين للمواطن بسام فزاع في بلدة حزما.

ووفق المصادر فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة ونشرت تعزيزات وشرعت بأعمال تجريف.

وتعمل قوات الاحتلال بشكل ممنهج على تدمير منازل المواطنين ومحالهم وممتلكاتهم في إطار سياسة التطهير العرقي الرامية لتهجيرهم قسرا عن القدس المحتلة.