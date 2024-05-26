الجهاد الإسلامي: مجزرة الاحتلال في رفح تضاف إلى جرائم حرب الإبادة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مجزرة جيش الاحتلال بحق النازحين في مدينة رفح هي جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي بيان صحفي، أوضحت الحركة ان استهداف مخيمات النازحين في رفح يعكس عمق الفشل العسكري لجيش الاحتلال في الميدان.

كما شددت الحركة، على أن جرائم الاحتلال المتواصلة في القطاع، تأتي نتيجة الغطاء الأميركي ومواقف بعض الحكومات الأوروبية وعجز الأنظمة العربية، التي تشجعه على ضرب القرارت الدولية بعرض الحائط.