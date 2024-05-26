الجهاد الإسلامي: مجزرة الاحتلال في رفح تضاف إلى جرائم حرب الإبادة في قطاع غزة

الساعة 11:49 م|26 مايو 2024

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مجزرة جيش الاحتلال بحق النازحين في مدينة رفح هي جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي بيان صحفي، أوضحت الحركة ان استهداف مخيمات النازحين في رفح يعكس عمق الفشل العسكري لجيش الاحتلال في الميدان.

كما شددت الحركة، على أن جرائم الاحتلال المتواصلة في القطاع، تأتي نتيجة الغطاء الأميركي ومواقف بعض الحكومات الأوروبية وعجز الأنظمة العربية، التي تشجعه على  ضرب القرارت الدولية بعرض الحائط.