جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصفه خيام النازحين غرب رفح

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مراسل فلسطين اليوم، باستشهاد 25 مواطنا في حصيلة غير نهائية، وإصابة العشرات، جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.