شبكة الصحفيين الاقتصاديين تفتتح دورة بعنوان "مبادئ في الصحافة الاقتصادية"

فلسطين اليوم

افتتحت شبكة الصحفييين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأحد دورة تدريبية إلكترونية بعنوان "مبادئ في الصحافة الاقتصادية" والتي تستمر خمسة أيام لطلبة وخريجي الجامعات في الضفة الغربية.

وافتتح الدورة نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الذي أشار إلى أن هذه الدورة كان من المقرر عقدها وجاهياُ في شهر تشرين الأول الماضي، لكن ارتأت النقابة تأجيلها بعد اندلاع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منوهاً إلى أهمية هذه الدورة في اكساب طلبة وخريجي الإعلام من الجامعات الفلسطينية معارف وخبرات جديدة في مجال الاقتصاد الذي يفرض نفسه في حياتنا المعاصرة.

وترحم أبو بكر على شهداء شعبنا، متمنياً الرحمة لهم والشفاء للجرحى والحرية لأسرانا البواسل، داعياً المشاركين في الدورة إلى الاستفادة من خبرات الصحفيين في مجال الصحافة الاقتصادية، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها شبكة الصحفيين الفلسطينيين التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين من أجل تمكين الصحفييين الفلسطينيين من تغطية القصة الاقتصادية بطريقة مهنية واحترافية.

بدوره، أشار منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين، أيهم أبو غوش، إلى أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لدورة شبيهة نظمتها الشبكة لطلبة وخريجي الجامعات في قطاع غزة العام الماضي قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأكد أن الدورة تأتي في إطار اهتمام شبكة الصحفيين الاقتصاديين بتنمية قدرات ومهارات الطلبة والخريجين في مجال تغطية القصة الاقتصادية بمختلف جوانبها، لافتاً إلى جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية في نسختها الثانية التي اطلقتها نقابة الصحفيين مؤخراً وتستمر لنهاية تموز المقبل، داعياً الطلبة والخريجين إلى المشاركة فيها كون أن أحد فئاتها تعنى بالطلبة والخريجين.

وتتضمن الدورة مواضيع عدة من بينها "مفاهيم أساسية في الاقتصاد"، و"نظرة على الناتج المحلي الإجمالي عالمياً ومحلياً"، و"معطيات حول الاقتصاد الفلسطيني "، وكيفية استخدام المواقع الإلكترونية لاستخراج أرقام ذات دلالة اقتصادية، وأسعار العملات والمعادن والطاقة وعلاقتها بالدورة الاقتصادية، وتأثير رفع الفائدة وخفضها على الدورة الاقتصادية، وتغطية أخبار الأسواق المالية والبورصات، والبيانات المالية للشركات، وكيفية تغطية قطاعات اقتصادية محددة مثل القطاع المصرفي وقطاع التأمين.

ويشارك في الدورة(18) طالباً وخريجاً من مختلف الجامعات بالضفة الغربية، ويدرب فيها صحفيون من شبكة الصحفيين الاقتصاديين هم: أيهم أبوغوش، وأمجد التميمي، وجعفر صدقة، ومحمد رجوب، وحسناء الرنتيسي.