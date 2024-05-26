الكنيست يصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى المحتجزة

فلسطين اليوم

صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.

وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".

وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة إسرائيل فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء.

واحتجزت سلطات الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض السلطة، التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى، إذ أكد سيادته في عدة تصريحات له "أنه لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعوائل الشهداء والأسرى".